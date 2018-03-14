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İbn Haldun Üniversitesi'nden kamuoyuna duyuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

İBN Haldun Üniversitesi kamuoyu için yazılı bir duyuru yayınladı.

İbn Haldun Üniversitesi'nden kamuoyuna duyuru

İSTANBUL, (DHA)-İBN Haldun Üniversitesi kamuoyu için yazılı bir duyuru yayınladı. Üniversitenin duyurusu şöyle:

"İbn Haldun Üniversitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İslam’ın anlaşılma biçimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve muradını netleştirmek amacıyla ertesi gün yaptığı açıklamaları, son zamanlarda toplumda oluşan zihin bulanıklığını giderme açısından isabetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızca, dini bilgi derinliğinden yoksun, yaşadığımız zamanın dil, söylem ve problemlerini kavrama noktasında yeterli çaba göstermemiş birtakım marjinal gruplarca dini değer ve yargı sınırlarının zorlanması ya da dinin farklı gerekçe ve yollarla istismar edilmesine tepki gösterilmesi, buna karşılık temel referanslara sadakat kaygısını yitirmemiş, dinle hayat arasındaki bağları ve olası gerilimleri giderme noktasında sorumluluk üstlenmesi gereken ilim ve irfan sahibi ulemayı göreve çağırması büyük önemi haizdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Müslüman bir toplumda din âlimlerinin üstlenmesi gereken tarihsel görev, dinin temel referans dünyasını koruma altına almak ve İslam’ı bilgi/düşünce/içtihat ekseninde tecdit ve ihyaya çalışmaktır. İslam’ın tüm zaman ve mekânları kuşatan evrenselliği de ancak bu yöntemle sağlanabilir. Gelenekle barışık ve geleneksel mirasımızı hesaba katarak yenilik arayışı, İbn Haldun Üniversitesinin “gelenekli yenilikçilik” sloganıyla başarmaya çalıştığı bir hedeftir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İbn Haldun Üniversitesi"

(FOTOĞRAF)

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