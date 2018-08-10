Öğrencilerin, bir ay sürecek eğitim programının bir haftasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Washington DC şubesinde Amerikan politikasının işleyişi ve Washington'daki önemli kurumlarla ilgili semirlerlere katılacakları bilgisini veren Şentürk, George Mason Üniversitesindeki derslerin ağırlıklı olarak sosyoloji, siyaset, ekonomi, tarih ve hukuk konularını ihtiva edeceğini belirtti.

Şentürk, "Önümüzdeki sene derslere başlayacak öğrencilere akademik İngilizcelerini geliştirmeleri için deneme dersler, seminerler yaptırılıyor. Bunlar dil dersleri değil. Amerikalı eğitmenler tarafından belirli konularda dersler veriliyor." diye konuştu.

Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu düzenlemedeki maksadımız önce öğrencilerimizin ABD'deki üniversite ortamını tanımaları, İngilizcenin konuşulduğu bir akademik ortamda İngilizceyi kullanmaları, hem okuma hem yazma yapmaları hem tartışmalara katılmalarını sağlamaktır çünkü bu öğrenciler önümüzdeki sene İngilizce eğitime başlayacaklar ya da bir kısmı ikinci bir dil için Arapça eğitimi görmeye başlayacak. Dolayısıyla buradaki amacımız İngilizcenin tamamen öğrenilmesi ve bundan sonra öğrencilerimizin İngilizce konusunda hiçbir sıkıntı çekmemeleridir."

- "Türkiye'de en iyi İngilizce eğitimi veren üniversiteyiz"

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin İngilizceyi iyi derecede bilmelerini önemsediklerine işaret eden Şentürk, "Şu anda Türkiye'de en iyi İngilizce eğitimi veren üniversite olduğumuzu söylemek mübalağa olmaz." diye konuştu.

Şentürk, başka üniversitelerde İngilizce eğitiminin hazırlıkta dört kur verildiğini, İbn Haldun Üniversitesinde ise 5 kur eğitim verildiğine dikkati çekerek, öğrencilerinin dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından düzenlenen dil sınavlarına tabi tutulduklarını söyledi.