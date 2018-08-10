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İbn Haldun'dan ABD'ye "eğitim çıkarması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:37 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi, Amerikan George Mason Üniversitesi ile iş birliği kapsamında 50 öğrencisini akademik İngilizce eğitimi için bir aylık süreyle ABD'ye getirdi - İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk: - "Bunu düzenlemedeki maksadımız, önce öğrencilerimizin ABD'deki üniversite ortamını tanımaları, İngilizcenin konuşulduğu bir akademik ortamda İngilizceyi kullanmaları, hem okuma hem yazma yapmaları hem tartışmalara katılmalarını sağlamaktır" - "Şu anda Türkiye'de en iyi İngilizce eğitimi veren üniversite olduğumuzu söylemek mübalağa olmaz"

WASHINGTON (AA) - İbn Haldun Üniversitesi, Amerikan George Mason Üniversitesi ile iş birliği kapsamında 50 öğrencisini akademik İngilizce eğitimi için ABD'ye getirdi.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin ABD'de bir aylık akademik İngilizce eğitimine katılacaklarını söyledi.

Şentürk, "Önümüzdeki sene derslere başlayacak öğrencilere akademik İngilizcelerini geliştirmeleri için deneme dersler, seminerler yaptırılıyor. Bunlar dil dersleri değil. Amerikalı eğitmenler tarafından belirli konularda dersler veriliyor." diye konuştu.

Öğrencilerin, bir ay sürecek eğitim programının bir haftasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Washington DC şubesinde Amerikan politikasının işleyişi ve Washington'daki önemli kurumlarla ilgili semirlerlere katılacakları bilgisini veren Şentürk, George Mason Üniversitesindeki derslerin ağırlıklı olarak sosyoloji, siyaset, ekonomi, tarih ve hukuk konularını ihtiva edeceğini belirtti.

Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu düzenlemedeki maksadımız önce öğrencilerimizin ABD'deki üniversite ortamını tanımaları, İngilizcenin konuşulduğu bir akademik ortamda İngilizceyi kullanmaları, hem okuma hem yazma yapmaları hem tartışmalara katılmalarını sağlamaktır çünkü bu öğrenciler önümüzdeki sene İngilizce eğitime başlayacaklar ya da bir kısmı ikinci bir dil için Arapça eğitimi görmeye başlayacak. Dolayısıyla buradaki amacımız İngilizcenin tamamen öğrenilmesi ve bundan sonra öğrencilerimizin İngilizce konusunda hiçbir sıkıntı çekmemeleridir."

- "Türkiye'de en iyi İngilizce eğitimi veren üniversiteyiz"

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin İngilizceyi iyi derecede bilmelerini önemsediklerine işaret eden Şentürk, "Şu anda Türkiye'de en iyi İngilizce eğitimi veren üniversite olduğumuzu söylemek mübalağa olmaz." diye konuştu.

Şentürk, başka üniversitelerde İngilizce eğitiminin hazırlıkta dört kur verildiğini, İbn Haldun Üniversitesinde ise 5 kur eğitim verildiğine dikkati çekerek, öğrencilerinin dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından düzenlenen dil sınavlarına tabi tutulduklarını söyledi.

Şentürk, İbn Haldun Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Okulu'nun, uluslararası bağımsız "Edexcel-Pearson Assured" kurumu tarafından kalite denetimine tabi tutulduğunu ve başarılı bir performans göstererek uluslararası düzeyde akredite edildiğini anlattı.

"Edexcel-Pearson Assured" kurumundan akreditasyon almanın önemine işaret eden Şentürk, şunları dile getirdi:

"Bu, şu anlama geliyor: Hazırlık Okulu'nu bitiren öğrenciler, bundan sonra dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir üniversiteye master veya doktora için müracaat ettiklerinde anadili İngilizce olan öğrenciler gibi muamele görecekler. Onlardan ayrıca TOEFL veya başka bir şey istenmeyecek."

- İbn Haldun Üniversitesinde üç dil zorunluluğu

Şentürk, öğrencilerinin global aktör olmaları ve küresel rekabete hazır hale gelebilmeleri amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapçanın zorunlu diller olarak öğretildiğini söyledi.

ABD'de, Türkiye'dekinden bağımsız olarak "İbn Haldun University"i kurduklarını ifade eden Şentürk, bu kurumun İbn Haldun Üniversitesinin ABD'deki faaliyetlerine ön ayak olacağı bilgisini paylaştı.

İbn Haldun Üniversitesinin mevcudunun yüzde 37'sini uluslararası öğrencilerin oluşturduğuna dikkati çeken Şentürk, bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Şentürk, "Bu oranla İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye'nin en yüksek oranda yabancı öğrenciye sahip üniversitesi. Bu tür uluslararası işbirliklerimizle öğrencilerimize Japonya'dan Ortadoğu'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya kadar bir ağ içinde dünya kültürlerini tanıma ve ileride küresel bir aktör olma eğitimini vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD George Mason Üniversitesi İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ibni Haldun üniversitesi

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