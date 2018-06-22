HABER

İbn-i Sina için 200 ülkedeki camilerde dua edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı tarafından İbn-i Sina'nın doğum günü olan 17 Ağustos'ta 200 ülkedeki 1001 camide dua organizasyonu gerçekleştirilecek

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) tarafından İbn-i Sina için doğum günü olan 17 Ağustos'ta 200 ülkedeki 1001 camide dua edilecek.

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı Dış İlişkiler ve Bilim Kurulu Başkanı Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olan Kastamonu'nun Türk dünyası açısından önemli bir kent haline geldiğini söyledi.

Ağustos ayında Kastamonu'da "Dünya Vakıf Şurası"nı düzenleyeceklerini belirten Aydın, "Türkiye'de ilk kez yapacağımız Dünya Vakıf Şurası'nın altyapı görüşmelerini yapmak üzere Kastamonu'ya geldik. Neler yapacağımız konusunda yetkililere bilgi verdik." dedi.

Kastamonu'nun 17 Ağustos'ta dünyanın merkezi olacağını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Ağustos İbn-i Sina'nın doğum gününde şuramızı yapacağız. Bu kapsamda dünya genelindeki 200 ülkedeki 1001 camide İbn-i Sina için dua edilecek. Bunu dünya genelindeki büyükelçiliklerimiz, vakıflarımız ve uluslararası kuruluşlarımız ile birlikte organize edeceğiz. Vakıf toplantısı burada olacağı için merkezi Kastamonu olacak. Bu sayede hem Türkiye'nin hem de İbn-i Sina'nın büyük tanıtımı olacak."

İbn-i Sina'nın büyük bir tıp alimi olduğuna işaret eden Aydın, dünyanın onu yakından tanıması gerektiğini vurguladı.

Aydın, kentteki ziyaretlere Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı Başkanı Şahin Çokyaman, Mütevelli Heyeti Üyesi Arif Alkaya, Hukuk Müşaviri Tolga Taşçıoğlu'nun da katıldığını sözlerine ekledi.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
"İktidara gelme şansı, umudu olmayanlar kuru sıkı atıyorlar"
Bursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktıBursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbn-i Sina KASTAMONU Kemal Aydın Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.