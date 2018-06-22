İbn-i Sina için 200 ülkedeki camilerde dua edilecek

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) tarafından İbn-i Sina için doğum günü olan 17 Ağustos'ta 200 ülkedeki 1001 camide dua edilecek.

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı Dış İlişkiler ve Bilim Kurulu Başkanı Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olan Kastamonu'nun Türk dünyası açısından önemli bir kent haline geldiğini söyledi.

Ağustos ayında Kastamonu'da "Dünya Vakıf Şurası"nı düzenleyeceklerini belirten Aydın, "Türkiye'de ilk kez yapacağımız Dünya Vakıf Şurası'nın altyapı görüşmelerini yapmak üzere Kastamonu'ya geldik. Neler yapacağımız konusunda yetkililere bilgi verdik." dedi.

Kastamonu'nun 17 Ağustos'ta dünyanın merkezi olacağını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Ağustos İbn-i Sina'nın doğum gününde şuramızı yapacağız. Bu kapsamda dünya genelindeki 200 ülkedeki 1001 camide İbn-i Sina için dua edilecek. Bunu dünya genelindeki büyükelçiliklerimiz, vakıflarımız ve uluslararası kuruluşlarımız ile birlikte organize edeceğiz. Vakıf toplantısı burada olacağı için merkezi Kastamonu olacak. Bu sayede hem Türkiye'nin hem de İbn-i Sina'nın büyük tanıtımı olacak."

İbn-i Sina'nın büyük bir tıp alimi olduğuna işaret eden Aydın, dünyanın onu yakından tanıması gerektiğini vurguladı.

Aydın, kentteki ziyaretlere Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı Başkanı Şahin Çokyaman, Mütevelli Heyeti Üyesi Arif Alkaya, Hukuk Müşaviri Tolga Taşçıoğlu'nun da katıldığını sözlerine ekledi.

