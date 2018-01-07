"İbni Heysem Sinema Okulu" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Agah Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenecek olan "İbn-i Heysem Sinema Okulu" başlıyor.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, kültür ve sanat alanındaki bu projeye verdikleri desteğin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Sinema alanında atılan adımların hiçbir zaman geç olmadığını dile getiren Terzi, "Bir işin neresinden başlarsak ve ne kadar yol alırsak o bizim için kârdır." diye konuştu.

Terzi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de proje desteklerinin yüzde 90'ı eğitime veriliyor. Bakanlık olarak, rutinin dışında kültür ve sanat, teknoloji gibi diğer alanlarda da 'neler yapabiliriz' diye özellikle 2018'de yeni bir açılıma gitmek istiyoruz. İnşallah bu sene projeleri desteklemek için bütçeyi biraz daha arttıracağız. Daha özel, spesifik ve proje odaklı yardımlarda bulunacağız."

Sivil toplum kuruluşlarının (STK), sinema, kültür ve sanat işlerine daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Terzi, "STK'lar, gönüllü olarak güzel işlere destek verirlerse, bizler de onlara can suyu olarak destek olmaya gayret edeceğiz. İstiyoruz ki bütün bu çalışmalar bir örnek oluştursun ve diğer STK'lar, kültür-sanat alanında farkındalık oluşturup, kendi kitlelerini bu alana yönledirsinler." ifadelerini kullandı.