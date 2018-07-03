İbrahim Çavdar Nevşehir'de yakalandı!

Nevşehir'de 'yaralama, suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve çevresinde 'İntikam' diye tanınan İbrahim Çavdar, Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Acıgöl ilçesinde yaptığı operasyonla yakalandı. Çavdar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(DHA)
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