HABER

İbrahim Çavdar Nevşehir'de yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Nevşehir'de birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çevresinde 'intikam' diye tanınan İbrahim Çavdar, saklandığı Acıgöl ilçesinde yakalandı.

İbrahim Çavdar Nevşehir'de yakalandı!

Nevşehir'de 'yaralama, suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve çevresinde 'İntikam' diye tanınan İbrahim Çavdar, Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Acıgöl ilçesinde yaptığı operasyonla yakalandı. Çavdar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!
GÜNCELLEME - Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralıGÜNCELLEME - Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir hapis ibrahim çavdar

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur ne kadar zam aldı? Maaşlara temmuz zammı oranı belli oldu

Emekli ve memur ne kadar zam aldı? Maaşlara temmuz zammı oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları: 2 Temmuz'da 2 büyük ikramiye talihlisi!

On Numara sonuçları: 2 Temmuz'da 2 büyük ikramiye talihlisi!

CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar

Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar

Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.