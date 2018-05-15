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İbrahim Erkal vefatının birinci yılında şarkılarıyla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:22 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Başka milletlerin adetlerini, geleneklerini bize sevdiren değil, kendi kıymetlerini, değerlerimizi bize ifade eden, gelecek nesillere aktaran sanatçılara ihtiyacımız var"

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, Narman Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vefatının birinci yılında şarkılarıyla anıldı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Erkal'ın annesi Hatice ve kardeşleri Erdal, Hatice, Hülya, Meryem ve Abdullah Erkal'ın yanı sıra, AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Etkinlikte konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İbrahim Erkal gibi sanatçılara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Türküleriyle, deyişleriyle, besteleriyle günümüzde kalabilen sanatçılara ihtiyacımız var. Başka milletlerin adetlerini, gelenekleri bize sevdiren değil, kendi kıymetlerini, değerlerimizi bize ifade eden, gelecek nesillere aktaran sanatçılara ihtiyacımız var. Erkal da kendi değerlerimizi ortaya çıkartan, değerlerimizle iftihar eden bir sanatçıydı. Allah rahmet etsin." diye konuştu.

Narman Belediye Başkanı İşleyen de İbrahim Erkal'ın gönüllerde yaşayacağını dile getirerek, Erkal'ı birinci yılında olduğu gibi bundan sonrada her yıl minnetle anacaklarını söyledi.

İbrahim Erkal'ın Erzurum'un tanıtımına büyük katkısı olduğunu İfade eden İşleyen, şunları kaydetti:

"İbrahim Erkal'ı tanımak için 'Birlik' türküsünün sadece sözlerini okumak yeterlidir. Onun felsefesini, tasavvuf ehli bir insan olduğunu anlayacaksınız. İbrahim Erkal Erzurum sesi. İbrahim'siz Erzurum, adına türkü yakılmamış yare benzer, İbrahim'siz Erzurum davulsuz, zurnasız bara benzer, İbrahim'siz Erzurum ağustosta yağan kara benzer."

- "Önemli olan hoş bir seda bırakmaktır"

Abdullah Erkal ise ağabeyinin Hakk'a aşık bir ozan olduğunu söyleyerek, "O kendini eserleriyle anlattı zaten. Önemli olan hoş bir seda bırakmaktır dünyada." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Erkal belgeseli izlendi. Belgeseli izleyen anne Hatice Erkal ve sanatçının sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Etkinlikte Abdullah Erkal ve şarkıcılar, sanatçının "Canısı", "Sevme", "Bir Sana Yandım Ben", "Çare Gelmez" ve "Vefasızlar" başta olmak üzere sevilen eserlerini seyirciyle seslendirdi.

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