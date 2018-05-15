İbrahim Erkal vefatının birinci yılında şarkılarıyla anıldı

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, Narman Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vefatının birinci yılında şarkılarıyla anıldı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Erkal'ın annesi Hatice ve kardeşleri Erdal, Hatice, Hülya, Meryem ve Abdullah Erkal'ın yanı sıra, AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Etkinlikte konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İbrahim Erkal gibi sanatçılara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Türküleriyle, deyişleriyle, besteleriyle günümüzde kalabilen sanatçılara ihtiyacımız var. Başka milletlerin adetlerini, gelenekleri bize sevdiren değil, kendi kıymetlerini, değerlerimizi bize ifade eden, gelecek nesillere aktaran sanatçılara ihtiyacımız var. Erkal da kendi değerlerimizi ortaya çıkartan, değerlerimizle iftihar eden bir sanatçıydı. Allah rahmet etsin." diye konuştu.