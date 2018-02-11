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İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 13:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır."

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İbrahim Kalın mcmaster

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kandırılmış mı yine yoksa?
@mazlumx68 dün osman paşayı dinledim. topyekün savaşta birlik olmaktan bahsediyordu. bütün ülke bir olmadan bu iş çözülmez diyordu. şu anda başka bir ülkenin topraklarında askerimiz, türkiyenin bekası için canla başla mücadele ediyor. her gün can verip can alıyoruz. ve siz çıkıp bu mücadeleyi hala sulandırma hala b.k atma prim yapma peşindesiniz. osman paşanın dediği o birlik olmak, t.c. devletinin yanında, askerinin milletinin yanında durmak bu kadar mı zor?
hadi hayırlısı, yine abd yi güçlü müttefikimizsiniz olarak kabul ettiğimizi teyit ettik. Lütfen içeri ayrı dışarı ayrı açıklamalarda bulunmayın artık gülünç oluyorsunuz. Bu aymazlığa erekli olan sadece bir ayna...
ibrahım kalın askerle ne görüşebılır hıcmı general yok görüşmede
bunların beyni sulanmış olsa gerek ABD en büyük düşman olduğunu anlayamadilar galiba PYD bizi abd silahlarıyla vuruyor olan garibana oluyor
her görüşmenin ardindan yapilan "şablon acıklamalar"in altinda neler olduğu konusunda ve yine bu milletin haberi olmadan geçmişte olduğu gibi millet metfaatine aykırı dayatmalari kabul etme konusunda hükümete güvenebilseydik keşke
şu açıklamalar ne kadar boş... bunlara oy verenleri kınıyorum.
Eee böyle teyitleştikten sonra ABD'ye laf söylemenin fazla bir anlamı kalmıyor...espriside kalmıyor..
Gerçekse açıklama berbat. Durum ortada hala terörist ülke Abd.ile Türkiyenin uzun vadede stratejik ortaklığımı kaldı. Adamlar 510 milyar dolara donattıkları PKK.için 540 milyar dolarlık yeni bütçe daha hazırlamışlar. Türkiyeyi bölme planlarını yürütmeye kararlı görünüyorlar. Acaba kapalı kapılar adındada Türkiyenin kararlığı vurgulanıp, ABD silahlarıyla öldürülen fidanların kanının, kalleşliğin hesabı sorulup, rest mi çekildi, yoksa Fetöyü verin,Sarraf davalarını kapatın, seçimi garantiliyelim, istediğinizi yaparız mı denildi?Ele geçirilen ABD.silahlarını, Evanjelist Trumpa hediye götürsünler
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