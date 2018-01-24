İbrahim Kalın açıkladı: Erdoğan 'Kızıl Elma' derken neyi kastetti?

Bir süredir toplumun duygularının yoğun olduğu bir dönemde, toplumun duygusunu, vicdanını, hassasiyetlerini dikkate almayan yaklaşımların tepki görmesinin normal olduğunu dile getiren Kalın, "Birileri kalkıp 'katil devlet'diyorsa, hele ki birileri bunu siyasi kimliğiyle diyorsa ve savunmaya devam ediyorsa, buna toplumun tepki göstermesi gayet normal. Yöneticiler de buna kulak kabartmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"Sizin için 'makul'luk dışına çıkan eleştirileri de dinlemek iktidar için önemli değil midir?" sorusu üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Bunda ilkesel olarak bir sorun yok. Eflatun'un söylediği çok önemli bir söz var: 'Hiçbir eleştiri bir alternatif koymuyor ise amacına ulaşamaz' diyor. Eleştirmek adına eleştiriyorsanız, tahrik etmek amacıyla eleştiriyorsanız bunun aslında ne size ne kamusal tartışmalara ne eleştirdiğiniz politikaların düzeltilmesine bir katkısı olmaz. Sunduğunuz alternatifin de altı dolu, ciddi, çalışılmış, hakikaten temellendirilmiş bir politika olması gerekir. Bu benim alternatifi kabul edeceğim anlamına da gelmez."

“BUGÜN, 2018 YILINDA KIZIL ELMA…”

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızıl Elma" sözü anımsatılarak "Neyi kastetti?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bugün, 2018 yılında 'Kızıl Elma'; Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarıyla beraber barış, huzur içerisinde, refah içerisinde ve bağımsız bir şekilde yaşaması hedefidir. Bunun bir sürü alt başlığı vardır; teknolojiden savunma sanayisine, kültürden eğitime, bilimden teknolojiye kadar. Birileri kalkıp bunu emperyal bir rüya olarak tanımlamaya ya da karalamaya çalışabilir. Biz bunun defalarca böyle olmadığını bütün dünyaya gösterdik. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığını, ne Suriye'de ne Irak'ta ne Yunanistan'da ne Bulgaristan'da ne de başka yerlerde... Yaptığımız yardımları, hakikaten diğergam bir duyguyla yaptığımızı defalarca biz test ettik, ispat ettik. Bunu Somali'de, Filistin'de, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Myanmar'da yaptık. Bu kadar şeyden sonra hala kalkıp birilerinin, Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olarak kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini birtakım emperyal hayallere, hülyalara bağlamaya çalışması ya bilgi eksikliğidir, cehalettir ya da kötü niyettir, art niyettir."