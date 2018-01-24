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İbrahim Kalın açıkladı: Erdoğan 'Kızıl Elma' derken neyi kastetti?

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 11:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında kullandığı "Kızıl Elma" sözüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında kullandığı "Kızıl Elma" sözüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

İbrahim Kalın, CNN International canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik eleştirilere değinen Kalın, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, makul ve ölçülü eleştiriye kimsenin bir itirazının olmayacağını belirtti.

Bir süredir toplumun duygularının yoğun olduğu bir dönemde, toplumun duygusunu, vicdanını, hassasiyetlerini dikkate almayan yaklaşımların tepki görmesinin normal olduğunu dile getiren Kalın, "Birileri kalkıp 'katil devlet'diyorsa, hele ki birileri bunu siyasi kimliğiyle diyorsa ve savunmaya devam ediyorsa, buna toplumun tepki göstermesi gayet normal. Yöneticiler de buna kulak kabartmak zorunda" ifadelerini kullandı.

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“TAHRİK ETMEK AMACIYLA ELEŞTİRİYORSANIZ…”

Eleştiri yaparken uç noktalardan kaçınılması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, birlik ve beraberlik duygusunu zedelemeyecek biçimde insanların görüşlerini dile getirmesinin önemine dikkati çekti.

"Sizin için 'makul'luk dışına çıkan eleştirileri de dinlemek iktidar için önemli değil midir?" sorusu üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Bunda ilkesel olarak bir sorun yok. Eflatun'un söylediği çok önemli bir söz var: 'Hiçbir eleştiri bir alternatif koymuyor ise amacına ulaşamaz' diyor. Eleştirmek adına eleştiriyorsanız, tahrik etmek amacıyla eleştiriyorsanız bunun aslında ne size ne kamusal tartışmalara ne eleştirdiğiniz politikaların düzeltilmesine bir katkısı olmaz. Sunduğunuz alternatifin de altı dolu, ciddi, çalışılmış, hakikaten temellendirilmiş bir politika olması gerekir. Bu benim alternatifi kabul edeceğim anlamına da gelmez."

“BUGÜN, 2018 YILINDA KIZIL ELMA…”

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızıl Elma" sözü anımsatılarak "Neyi kastetti?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bugün, 2018 yılında 'Kızıl Elma'; Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarıyla beraber barış, huzur içerisinde, refah içerisinde ve bağımsız bir şekilde yaşaması hedefidir. Bunun bir sürü alt başlığı vardır; teknolojiden savunma sanayisine, kültürden eğitime, bilimden teknolojiye kadar. Birileri kalkıp bunu emperyal bir rüya olarak tanımlamaya ya da karalamaya çalışabilir. Biz bunun defalarca böyle olmadığını bütün dünyaya gösterdik. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığını, ne Suriye'de ne Irak'ta ne Yunanistan'da ne Bulgaristan'da ne de başka yerlerde... Yaptığımız yardımları, hakikaten diğergam bir duyguyla yaptığımızı defalarca biz test ettik, ispat ettik. Bunu Somali'de, Filistin'de, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Myanmar'da yaptık. Bu kadar şeyden sonra hala kalkıp birilerinin, Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olarak kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini birtakım emperyal hayallere, hülyalara bağlamaya çalışması ya bilgi eksikliğidir, cehalettir ya da kötü niyettir, art niyettir."

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“CHP'Lİ BİRİSİNİN ZİHNİNDE BİR 'KIZIL ELMA' İDEALİ OLAMAZ MI?”

Zaman zaman "Türkiye yeni Osmanlıcılık yapıyor" eleştirilerinin geldiğini aktaran Kalın, bunun gerçeği yansıtmadığını, gerçekliğe bakılması gerektiğini, Türkiye karşıtlığı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kızıl Elma dediniz, 'AK Parti ve MHP tabanında karşılık buluyor.' CHP'li birisinin zihninde bir 'Kızıl Elma' ideali olamaz mı? Onun tanımıyla ilgili görüş ayrılıkları olabilir ama sembolün kendisi 'Kızıl Elma'nın bir ideal olarak, ulaşmaya çalışmamız gereken bir hedef olarak diyelim ki CHP tabanında bir karşılığı olmadığını söyleyebilir misiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Suriye İbrahim Kalın Kızıl Elma Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.zarrab akp li bakanlara çuvalla rüşvet vermiş.bu suçu soruşturacak türk yargısı bulunamamış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.gazeteler gasp edilmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıran,sendikaya üye olan,okuluna çocuğunu gönderen terörist yapılmış.anayasa kararları tuvalet kağıdı olarak kullanılmış.yargı şeytana secde etmiş.khk lar padişah fermanı olmuş.esadı devirmek üzere suriyeye silah ve terörist gönderilip 1 milyon kişi öldürtülmüş,pyd ülkenin başına bela edilmiş.reizin beya dediğide aynı şeye kara dediğide alkışlanmış.
KIZIL ELMA TÜRK BİRLİĞİ DEMEKTİR .BUNLAR OLSA OLSA KIZIL HURMAYA TAPARLAR .
KIZILELMA TÜRKÜM diyebilen ve TÜRKÇÜLER ile olur...TÜRKÜM diyemeyen ve TÜRKÜM diyenlere ırkçı diyen ve her önüne gelene kanan (pkk ya kanan, esad a kanan , İsrail e kanan, pyd ve ypg ye kanan son itirafı ile de obama ya kanan) kişilerle olmaz...
koltuk sallanmaya başladığında kızıl elma, tehlike uzaklaşınca ayvaaa...
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