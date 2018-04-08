HABER

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Suriye rejimi hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Duma'daki kimyasal saldırıya ilişkin olarak, "En az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları en sert biçimde kınıyoruz" dedi.

Kalın, "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
Katliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldüKatliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldü
Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz varErdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın doğu guta Suriye rejimi

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.