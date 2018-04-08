İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Duma'daki kimyasal saldırıya ilişkin olarak, "En az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları en sert biçimde kınıyoruz" dedi.

Kalın, "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.