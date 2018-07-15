Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle İstanbul'a geldi.

Özkan, havalimanında bazı yakınları tarafından karşılandı.

KALIN SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından, "İsrail'in mesnetsiz bir şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum." paylaşımında bulundu.

(AA)

