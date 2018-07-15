Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle İstanbul'a geldi.
Özkan, havalimanında bazı yakınları tarafından karşılandı.
KALIN SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından, "İsrail'in mesnetsiz bir şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum." paylaşımında bulundu.
(AA)
FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum