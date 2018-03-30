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İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Fransa'nın YPG ile ilgili yaptığı skandal açıklamaya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Kalın, Fransa'nın YPG açıklamasına yönelik olarak, "Müttefik ülkeler teröre karşı net tavır sergilemeli" dedi

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un YPG açıklamasına yönelik olarak, "Müttefik ülkeler teröre karşı net tavır sergilemeli" dedi. Kalın, "Terör yapılanması ile arabuluculuk yaklaşımını reddediyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fransa Menbiç’e asker göndermeye hazırlanıyor. Fransız askerlerinin bölgedeki Amerikan birlikleriyle koordinasyon içinde hareket edeceği belirtiliyor.

Fransa cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada terör örgütü YPG'ye destek garantisi verdiklerini belirterek, "DSG Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" demişti.

Macron, beş gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Afrin’deki durumdan endişe duyduğunu iletmişti. Görüşme sonrasında Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Macron, sivillerin insani yardıma tam erişiminin sağlanması ve önceliğin tamamen Fransa için ulusal güvenlik sorunu olan DEAŞ’a karşı mücadeleye verilmesi gerektiğinin altını çizdi” denilmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Erdoğan’ın görüşmede, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirtmişlerdi.

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Fransa YPG İbrahim Kalın

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faşist Fransa
Bu mu sert tepki ?
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