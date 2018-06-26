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İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

ABD Kongresi üyesi Adam Schiff'in 24 Haziran seçimleriyle ilgili attığı 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' paylaşımına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Kalın, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat." dedi

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff, resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrası Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

'TEBRİK ETMİYORUM'

"Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri 'kazandı.' Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. O yüzden tebrik etmiyorum."

JET YANIT

Schiff'in bu mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan cevap geldi.

Kalın, mesajında "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" ifadesine yer verdi

kal

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i24 haziran sandık sonuçları İbrahim Kalın ABD Kongresi üyesi Adam Schiff

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Tebrik etmiyorum, Tanımıyorum, Tanımak mecburundada değilim
seni kim taniyor
senin tebriğine ihtiyacı yok çokta tım
Ben Türküm bu sebeple Türklüğü kabul etmeyeni bende tebrik etmiyorum ve tanımıyorum
sen soysuzsun
Siz sadist ve çatlak başkanınız Trump la ilgilen psikopat Yahudi beslemeleri..
Ulan it demek lazım, tamam bizim eksiklerimiz var ve biz biliyoruz. Sizin gerçek dostlarınız, Suudlar, Sisi çok mu demokratik... Onları niye bağrınıza basıyorsunuz. Sizin köpeğiniz oldukları için değil mi?
bunu görmeyen bizim davarlar
super demis iyi demis haziran cicekler acar haziran iyidir hazinda bla bla
MİLLET değil TÜRK milleti deyin TÜRK milleti eninde sonunda IYI de buluşacak Ne Mutlu Türküm Diyene
Sayın İbrahim kalın şimdi sen bir Amerikalı gavura tepkili cevap verdin ya içimizdeki çakma vatandaşlar da sana tepki verecek. İhanetin boyutu ortada.
ESKİ TÜRKİYE SANDILAR.... SAYIN KALIN TEBRİK EDİYORUM SİZİ... HÜKÜMETİMİZİN GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI DURUŞUNUN GÖSTERGESİDİR BUNLAR... GEZİZEKALILAR ANLAMAZ....
aynen öyle
ABD ve yandaş Batı ülkeleri, sizin tebriğinize ihtiyacımız yok, millet kararını istikrardan yana kullandı dışarıdan yönetilen bir ülke değiliz çok şükür, tutuşun tutuşun zaten yanmak üzeresiniz....
otokrasiden bahsedene bak dunyayi kangolune cevirdiniz be utanmadan millete akil ogretiyorsunuz
Adamları şamar oğlanına çevirdik be. Helal olsun
hahahahah türkiyeyi erdoğanı beğenmeyen ülkenin başında trump gibi bi deli var . BİZDE Bİ LAF VAR DİNİME SÖVEN MÜSLÜMAN OLSA BARİ SANAMI DÜŞTÜ BİZİ ELEŞTİRMEK HERNE KADAR ERDOĞAN TARAFTARI OLMASAKTA AMERİKANIN BU KONUDA SÖZ SAHİBİ OLMAYACAĞI OLAMAYACAĞI AÇIK SİZ ÖNCE BESLEDİĞİNİZ, KULLANDIĞINIZ FETÖCÜKLERİN HESABINI VERİN
Yerinde bir yanıt olmuş, tebrikler Sn. Kalın!
helal olsun sana değerli devlet adamı
sizin türk olmadığınızı öğrendiğimiz çok iyi oldu Bu da demektir ki ananız birdir babanız bindir bundan eminiz satanist köpekler sizin yerinizde olsam güzelim turkiyede yaşamam şimdi ülkemizi terk edin ananızın dostlarına gidin
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