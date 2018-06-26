İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff, resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrası Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

'TEBRİK ETMİYORUM'

"Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri 'kazandı.' Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. O yüzden tebrik etmiyorum."

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Schiff'in bu mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan cevap geldi.

Kalın, mesajında "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" ifadesine yer verdi





