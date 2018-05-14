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İbrahim Kalın: Dünyanın sessizliği utanç tablosudur

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir.

İbrahim Kalın: Dünyanın sessizliği utanç tablosudur

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur" mesajını paylaştı.

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