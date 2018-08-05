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İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:27 | Son Güncelleme

KALIN, SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2.

İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)

KALIN, SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi.
Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi. 3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.

FOTOĞRAFLI

İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)

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