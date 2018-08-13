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İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Kalın, şu ifadelere yer verdi;

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır.
Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin.
Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın ekonomi Cumhurbaşkanlığı

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