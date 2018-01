İBRAHİM KALIN: TÜRKİYE HER TÜR TEDBİRİ ALMIŞTIR 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti) "Sadece Afrin konusu değil Suriye sahasında yaşanan bütün hareketliliği ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerini yapıyorlar" dedi.

(Afrin'den Türkiye'ye yapılan tacizler) "Afrin tarafından Türkiye'ye dönük atışlar, tacizler ve saldırılar var" diyen İbrahim Kalın, "Bütün bunları önlemek için sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin sınır güvenliğini ileri bir noktada sağlamak amacıyla Afrin ile ilgili gerekli adımlar atılacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, ulusal güvenliğine teşkil edecek her tür gelişmeye karşı her tür tedbiri almıştır ve bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin'de olur, Münbiç'te olur, Azez'de olur Irak sahasında olur. Bu tehdit, ister PKK'dan gelsin ister PYD-YPG'den gelsin, ister DEAŞ'tan gelsin. Bunlara karşı bugüne kadar her türlü tedbiri aldığı gibi bundan sonra da kimseden icazet almadan yerini, zamanını ve şeklini kendisinin belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.