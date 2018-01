Enver ALAS -İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, ulusal güvenliğine teşkil edecek her tür gelişmeye karşı her tür tedbiri almıştır ve bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin'de olur, Münbiç'te olur, Azez'de olur Irak sahasında olur. Bu tehdit, ister PKK'dan gelsin ister PYD-YPG'den gelsin, ister DEAŞ'tan gelsin. Bunlara karşı bugüne kadar her türlü tedbiri aldığı gibi bundan sonra da kimseden icazet almadan yerini, zamanını ve şeklini kendisinin belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT World Research Center ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından Conrad Otel'de düzenlenen '100 Yıl Sonra: Cihan Harbi Uluslararası Paneli'ne katıldı. İbrahim Kalın, panelin ardından çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kalın, ABD'den Suriye'ye yönelik yapılan açıklamalar (Suriye'de SDG güçlerine sınır birliği gücü kurulacak açıklaması) ve en son ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.