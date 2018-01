İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da trafik kazası sonucu 2010'da yaşamını yitiren sendikalarının eski Genel Sekreteri İbrahim Keresteci anısına verilen basın ödüllerinin bu yıl sekizincisini düzenlediklerini belirtti.

Ödül törenini bu yıl tarihin ve medeniyetin beşiği sayılan Diyarbakır'da düzenlediklerini ifade eden Turbay, şöyle konuştu:

"Bu kadim kenti savaş alanına çevirmek isteyenler ve onlara taşeronluk yapanlar bu topraklardan umudu, sevgiyi, kardeşlik ve barışı çalmak istediler. Yüzyıllardır her inanca, her kökenden insana bağrını açan bu toprakları, kardeş kanıyla sulamak istediler. Hamdolsun ki bu milletin mayasında zulme ve küfre karşı dik durmak vardır. Millet olarak dik durduk, zalime ve haine fırsat vermedik. Dün terörle bizi esir almak isteyenler, etrafımızda oluşturmaya çalıştıkları terör koridorlarıyla sonuç alacaklarını sanıyorlar. Biz bir ve kardeş oldukça, kim ne yaparsa yapsın bir önemi yok."

- "Hainlerden hesap sorulurken en önemli delil niteliğinde"

Turbay, medyanın sorunları çözen, toplumu aydınlatan ve insanlara perspektif kazandıran önemli araç olduğunu dile getirerek, "Bunu en net haliyle 15 Temmuz'da yaşadık ve gördük. Basın emekçisi kardeşlerimiz sayesinde ihaneti gördük ve meydanlara indik. Hainlerin ihanetlerini ve katliamlarını an be an kaydettiler ve o kayıtlar bugün mahkemelerde. Bu hainlerden hesap sorulurken en önemli delil niteliğinde. O ihanet gecesinde şehit olan, gazi olan gazeteci kardeşlerimiz de vardı." ifadelerini kullandı.

- AA'ya dört ödül

Törende, "Haber Ajansı" kategorisinde AA ödüle layık görüldü. Ayrıca Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin ile muhabirler Özcan Yıldırım ve Ömer Yasin Ergin de çalışmalarıyla ödüle değer bulundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Avrupa Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (CESİ) temsilcileri, Bem-Bir-Sen yöneticileri ve davetliler katıldı.

