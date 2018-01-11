İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 00:03 |3 saat önce

- Anadolu Ajansı "Haber Ajansı" kategorisinde ödüle layık görüldü - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: - "Diyarbekir'i, yeryüzündeki kadim şehirlerle eşleştireceksek, ona bir kardeş arayacaksak inanın bu kardeş Kudüs olur" - Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay: - "Bu kadim kenti savaş alanına çevirmek isteyenler ve onlara taşeronluk yapanlar bu topraklardan umudu, sevgiyi, kardeşlik ve barışı çalmak istediler"

DİYARBAKIR (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri adına verilen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı (AA) "Haber Ajansı" kategorisinde ödüle layık görüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bir otelde düzenlenen törende, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Şehirlerin medya yolu ile tanıtılmaya başlandığı son 40 yılda kadim Diyarbakır şehrinin maalesef terörle boğuştuğuna dikkati çeken Eker, bu nedenle televizyon ve gazetelerde kentin tarihsel ve kültürel değerlerinin ön planaçıkmadığını söyledi. Eker, şunları kaydetti: "Umuyorum ki bu toplantı vesilesiyle çok sayıda medeniyeti emzirmiş ve ona beşik ve yuva olmuş kadim şehir Diyarbekir, bu vesileyle az da olsa anlatılma imkanı bulunur. Diyarbekir'i, yeryüzündeki kadim şehirlerle eşleştireceksek, ona bir kardeş arayacaksak inanın bu kardeş Kudüs olur. Tıpkı Kudüs gibi burası da tarih boyunca gerçek anlamda bir çoğulculuğun, barış içerisinde çokluğun birlik içinde yaşadığı bir şehir. Asırlar boyu bu şehir son 40 yıl öncesine kadar bu vasfıyla anıldı. Diyarbekir, Hristiyanlığın, Müslümanlığın, Museviliğin, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Zazaların birliktebarış içinde yaşadığı bir şehir oldu."

Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya koyduğu çoğulculuk değerinin Diyarbakır'da tarih boyunca yaşatıldığını vurgulayan Eker, kentin eski günlerine dönmesi için herkese görev düştüğüne dikkati çekti. - "Diyarbakır'ın doğru tanınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır" Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise törene ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Bu tür etkinlerin Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinin önemine değinen Güzeloğlu, şöyle devam etti: "Huzur ve güvenin sağlandığı Diyarbakır'da, böylesi buluşmalar Diyarbakır'ın doğru tanınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bizim inancımız odur ki hakkı temsil eden, hakka hizmet eden ve bu doğrultuda dik duruşu ve imanıyla bu tavrı sergileyen herkesin bu yürüyüşlere katkısı, hem de şüphesiz emeği vardır. Ülkenin birlik ve beraberliğine herhangi bir ihanet olursa dimdik ayakta duran bir büyük camia olarak Memur-Sen'in özelde de Bem-Bir-Sen'in tüm üyeleriyle gurur duyuyoruz." - "Biz bir ve kardeş oldukça, kim ne yaparsa yapsın bir önemi yok"