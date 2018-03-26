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İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde ’İngilizce günleri’

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Topluluğu, yabancı dil eğitimi atölye programlarını Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş.

İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde ’İngilizce günleri’

İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Topluluğu, yabancı dil eğitimi atölye programlarını Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İbrahim Paşa Kültür Merkezi, birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra okul gruplarının atölye programlarına da ev sahipliği yapıyor. İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Topluluğu, yabancı dil eğitimi atölye programlarını Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyor. 3 yıldır süren ‘open up’ etkinliğinde öğrenciler, İngilizce müfredat üzerinden yabancı dillerini geliştirme imkanı buluyor. Uzman öğretmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen programda tarihten sanata, edebiyattan genel kültüre birçok farklı konu İngilizce tartışılıyor.
Open up etkinliğinin bu ay programında; İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hatice Anlağan, kendi şiirlerinden örnekleri İngilizce olarak katılımcılara sundu. Aynı lisenin öğrencisi Betül Özel ise resim sanatının inceliklerini İngilizce olarak anlattı. Düzenli olarak her ay gerçekleştirilen ve güncel konuların işlendiği etkinlik, öğrencilerin yabancı dilini geliştirmesinin yanı sıra katılımcılarına da alışılmışın dışında keyifli bir atölye programı sunuyor.

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