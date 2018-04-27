İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili olmak için resmi başvurusunu yaptı. AK Parti İzmir 1’inci Bölge aday adayı olan Tatlıses’in başvuru dosyasını, danışmanı Şule Çınlama, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na teslim etti.

"İBRAHİM TATLISES BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK"

Çınlama, adaylık başvurusunu yaptıklarını, ancak şu an için herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti. İbrahim Tatlıses’in önümüzdeki günlerde kendisinin açıklama yapacağını söyleyen Çınlama, "İbrahim Tatlıses yapacağı basın açıklaması ile dile getirmek istediklerini kendisi söyleyecek" dedi. Şule Çınlama, daha sonra İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Tatlıses, 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce AK Parti'den adaylık başvurusunda bulundu ancak aday gösterilmedi. Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu daha sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu adaylığını geri çekti.

EN SON 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDE BAŞVURUDA BULUNMUŞ, KABUL EDİLMEMİŞTİ

Tatlıses en son 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilmeyen Tatlıses, Şanlıurfa'dan bağımsız aday oldu.



