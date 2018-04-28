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İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çağırdığı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo 2 aylıkken o dönem belediye başkanı olduğunu söylediği Erdoğan'la ilgili bir anısını anlattı. Ancak Tatlıses'in anısındaki tarihlerin uyuşmaması sosyal medyada tepki çekti.

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, Erdoğan’la ilgili ilginç bir anısını anlattı.

Tatlıses, oğlu İdo iki aylıkken, villasında doğalgaz olmaması nedeniyle üşüdüğünü, bu yüzden dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğunu iddia ettiği Erdoğan’ı aradığını ve bunun üzerine doğalgaz sorununun çözüldüğünü söyledi.

"İDO 2 AYLIKTI, VİLLAMIZDA ÜŞÜYORDUK"

Tatlıses şöyle konuştu:

Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo doğmuştu, iki aylıktı. Belediye başkanıydı İstanbul’da. Dedim ki “Sayın başkanım, bizim evimizde, yani orada bir koca villamız var ama üşüyoruz. Doğalgaz bağlanmış ama bizde yok.” Dedim ki “İdo iki aylık, üşüyor.” 10 dakika sonra aradı dedi ki “Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.” Ve iki ay sonra doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu.

ERDOĞAN O DÖNEM BAŞKAN DEĞİLDİ

Ancak İbrahim Tatlıses’in anlattığı anıda tarihlerin uyuşmadığı ortaya çıktı. İdo Tatlıses 1992 doğumlu iken Erdoğan 1994’te İBB Başkanı olmuştu.
Bu karışıklık, sosyal medyada da eleştirilere neden oldu.

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cumhurbaşkanı erdoğan İbrahim Tatlıses İDO anı izmir doğalgaz belediye başkanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah başka dert vermesin. Nasıl üzüldük , koca villada üşümüşler.
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