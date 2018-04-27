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İbrahim Tatlıses, İzmir'den milletvekili aday adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Sanatçının danışmanı, gerekli evrakları AK Parti İl Başkanlığına teslim etti

İZMİR (AA) - Sanatçı İbrahim Tatlıses, AK Parti'den milletvekili aday aday başvurusunda bulundu.

Şule Çınlama, danışmanlığını yaptığı Tatlıses'in adaylık için gerekli evraklarını AK Parti İzmir İl Başkanlığına teslim etti.

Başvuru sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Çınlama, Tatlıses'in konuya ilişkin düşüncelerini birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl İzmir'e yerleşen sanatçı, Karabağlar ilçesinde bir kebapçı dükkanı işletiyor.

Tatlıses, daha önce de milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmuştu.

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