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Ibrahimovic bir ay yok

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 00:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Eski sakatlığı nükseden Manchester Unitedlı yıldız golcü Ibrahimovic, bir ay daha forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle bir ay daha sahalardan uzak kalacak.

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Mourinho, Southampton ile golsüz berabere kaldıkları lig maçının ardından takımın golcüleri Ibrahimovic ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Uzun bir aranın ardından kasım ayında yeniden sahalara dönen Ibrahimovic'in yeniden sakatlandığını belirten ve bu nedenle Southampton maçında kadroda yer almadığını kaydeden Mourinho, "Daha önce sakatlık yaşadığı dizinden yine sorun yaşadı. Bir ay daha forma giyemeyecek." dedi.

- Lukaku da sakatlandı

Southampton maçının 14. dakikasında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı golcü Lukaku'ya oksijen maskesi takviyesi yapıldığını belirten Mourinho, "Bilinci yerinde ama böyle ciddi bir sakatlığın ardından en az iki maç oynamasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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