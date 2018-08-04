İç Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün İç Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlardan ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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