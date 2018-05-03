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İç savaşın felç bıraktığı Suriyeli kadınlar, fizik tedaviyle hayata tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

SURİYE'deki iç savaş sırasında, çeşitli saldırılara maruz kalıp, felç olan ve günlük yaşamını güçlükle sürdüren kadınlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyelilere ait Akademik Fizik Tedavi Merkezi'nde sağlığına kavuşturuluyor.

İç savaşın felç bıraktığı Suriyeli kadınlar, fizik tedaviyle hayata tutunuyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE'deki iç savaş sırasında, çeşitli saldırılara maruz kalıp, felç olan ve günlük yaşamını güçlükle sürdüren kadınlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyelilere ait Akademik Fizik Tedavi Merkezi'nde sağlığına kavuşturuluyor.
Suriye'deki iç savaşta çeşitli saldırılara uğrayıp, felç kalarak, bakıma muhtaç hale gelen kadınlar, Reyhanlı'da tedavi ediliyor. Suriyeli kadınlardan Hiam Ramazan, yaşadığı Şam'da, evlerine düşen 2 füzenin patlaması sonucu ayaklarından yaralandığını ve felç kaldığını söyledi. Yatağa mahkum hale gelen, 2 yıl süreyle 2 kızıyla birlikte Şam'da cezaevinde yattığını anlatan Ramazan, daha sonra serbest kaldığını ve İdlib'e getirildiğini belirtti. Reyhanlı'daki Akademik Fizik Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Ramazan, "Normal hayatıma devam edeceğim. Tedavim iyi gidiyor. Bu arada bizleri kabul ederek, canımızın kurtulmasını sağlayan ve bizleri kabul eden Türkiye'ye, tedavimi yapan doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.
GÜNDE 120 KADINA TEDAVİ UYGULANIYOR
Akademik Fizik Tedavi Merkezi'nin müdürü, fizyoterapist Dr. Ali Hassan, hayırseverlerin ve çeşitli derneklerin desteğiyle açtıkları merkezde günde 120 kadına hizmet verdiklerini, tedavilerini yaptıklarını söyledi. Hasta kadınları, kendilerine ait 2 araçla merkeze getirip, seans sonrası da evlerine bıraktıklarını anlatan Hassan, "Bize gelen kadınların tamamı savaş sırasında çeşitli saldırılarda felç kalanlar. Onlara sahip çıkmak, yatağa mahkum kalmalarını önlemek amacıyla merkezimizde fizik tedavilerini yapıyoruz. Çoğunun durumu ağır ve ciddiydi. Tedaviler olumlu sonuç veriyor. Hatta kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösteriyorlar. Merkezimizde Suriyeli gönüllü 17 fizyoterapist görev yapıyor. Hepimizin amacı, bu durumda olan kadınları hayata bağlamak ve başkalarına muhtaç olmaktan kurtarmaktır" diye konuştu.

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İç savaşın felç bıraktığı Suriyeli kadınlar, fizik tedaviyle hayata tutunuyorİç savaşın felç bıraktığı Suriyeli kadınlar, fizik tedaviyle hayata tutunuyorİç savaşın felç bıraktığı Suriyeli kadınlar, fizik tedaviyle hayata tutunuyorİç savaşın felç bıraktığı Suriyeli kadınlar, fizik tedaviyle hayata tutunuyor

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