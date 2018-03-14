İç sularda av yasağı başlıyor

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Düzce ilinde iç sularda av yasağının 15 Mart 2018 tarihi itibari ile başlayacağını belirtti.

İç sularda avlanma yasağı başlıyor. İç sularda Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıklarının avlanmaları 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında yasak. Akarsularda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest. Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin İl/ İlçe Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları ve 22 Mart 2018 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmekte.

“Cezası var”

İl Müdürü Kabaoğlu ’’15 Haziran’ a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yapılacak olan denetimlerde, yasak türleri avladığı tespit edilen amatör balıkçılara 388 TL idari para cezası ve yasaklı ürüne el koyma işlemi, ticari balıkçılara ise bin 322 TL idari para cezası, yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır. Tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları gerekmekte olup, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın, gördükleri yasak avcılık faaliyetlerini İl/İlçe Müdürlüklerimize ya da Jandarmaya bildirmeleri su ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir’’ dedi.