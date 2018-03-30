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İç sularda av yasağı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan’da başlayacağını açıkladı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı yaptığı yazılı açıklamada, "İç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı 1 Nisan 2018’de başlıyor.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan’da başlayacağını açıkladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı yaptığı yazılı açıklamada, "İç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı 1 Nisan 2018’de başlıyor. Av yasağının başlaması ile balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Av yasağının sona ereceği 1 Temmuz 2018 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır. Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında ‘stok tespit belgesi’ bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun ili sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya 1 ve 2, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde İl ve İlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrolörlerince denetimler yapılacak olup yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır. Başta balıkçılarımızın ve tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanları en yakın İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize, jandarma, emniyet ve belediye zabıta teşkilatına haber vermeleri ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkânı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır" dedi.

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