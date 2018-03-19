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İç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar Marmara'nın güney ve doğusu, İç AnadoluIu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar Marmara'nın güneyi ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik), İç Ege ve Göller Yöresi (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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