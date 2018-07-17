"İcadiye Tepesi'nde İlk Rasat" etkinliği

İSTANBUL (AA) - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de yağmur suyu toplama problemi olduğunu belirterek, "Yağmurumuz azalıyor ama o az yağmuru da tutmuyoruz. Su israfı gıdada çok büyük. 2 dilim ekmeği çöpü attınız, 1,5 ton su. Sanal sudan haberimiz yok. Dış ticarette de su açığı veriyoruz. Sattığımız ürünle aldığımız ürün arasındaki sanal su miktarında büyük su açığı veriyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün meteoroloji rasathanesi olarak kuruluşuna ithafen, 150. yıl etkinlikleri kapsamında, "İcadiye Tepesi'nde İlk Rasat" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Kadıoğlu, etkinlikteki sunumunda, iklim değişikliği konusunda yapılması gereken iki konuyu "zararı azaltmak" ve "uyum sağlamak" şeklinde sıralayarak, "Trump'tan sonra zarar azaltma işi biraz sıkıntıya düştü çünkü Paris Anlaşması'nı onaylamıyor. Elimizde uyum kaldı, 'Biz ne yaparsak daha az zarar görürüz? Şehirlerimiz daha az sele kapılır?' Ne yapmamız lazım? İklim değişikliğine uyum sağlayacağız ve afet riski yöneteceğiz çünkü bizim şu anda kabul edilemez bir riskimiz var. Bunu azaltıp yönetilebilir, tolere edilebilir seviyeye indirmemiz lazım." diye konuştu.