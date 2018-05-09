ICANAS 2018 başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler" konferansı, 10 ülkeden 300 bilim insanın katılımıyla Antalya'da başladı.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kundu oteller bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen konferansta, "Bilimin sevgiyle bütünleştiği üniversite" sloganıyla, bilimsel ve akademik çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Dinamik ve genç bir akademik kadroya sahip olduklarını aktaran Karabulut, "Türkiye'nin 21'inci yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi bizim üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır." dedi.

Türkiye'nin küresel güç olma, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, bu hedeflere ulaşmak için üniversite olarak her yıl 2 uluslararası kongre düzenlediklerini ifade etti.

Organizasyon komitesinden, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak ise endüstriyel araştırmaları güçlendirmenin en basit ve en etkin yönteminin, temel, uygulamalı bilimlerindeki araştırmaları desteklemek, bilimsel yeteneği geliştirmek olduğunu kaydetti.