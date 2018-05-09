ICANAS 2018 başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler" konferansı, 10 ülkeden 300 bilim insanın katılımıyla Antalya'da başladı.
Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kundu oteller bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen konferansta, "Bilimin sevgiyle bütünleştiği üniversite" sloganıyla, bilimsel ve akademik çalışmalara hız verdiklerini söyledi.
Dinamik ve genç bir akademik kadroya sahip olduklarını aktaran Karabulut, "Türkiye'nin 21'inci yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi bizim üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır." dedi.
Türkiye'nin küresel güç olma, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, bu hedeflere ulaşmak için üniversite olarak her yıl 2 uluslararası kongre düzenlediklerini ifade etti.
Organizasyon komitesinden, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak ise endüstriyel araştırmaları güçlendirmenin en basit ve en etkin yönteminin, temel, uygulamalı bilimlerindeki araştırmaları desteklemek, bilimsel yeteneği geliştirmek olduğunu kaydetti.
Fen ve mühendislik bilimleriyle ilgili konferans veya toplantıların, bilimsel yeteneği geliştirmenin yollarından birisi olduğuna işaret eden Durak, konferanstaki sunuların 40 hakem tarafından değerlendirilip, özenle seçildiğini vurguladı.
Üniversitenin ve İbrahim Çeçen Vakfının (IC Vakfı) kurucusu İbrahim Çeçen de bilim insanlarına ve üniversite çalışanlarına her türlü desteği vermek, öğrencilerin eğitimlerini kolaylaştırmak, burs temin etmek için çalıştıklarını dile getirdi.
Fen ve mühendislik alanında yaklaşık 300 bilimsel çalışmanın sunulacağı, bilim ve teknoloji alanında güncel gelişmelerin değerlendirileceği konferans, farklı üniversitelerden bilim insanlarının konferans ve poster sunumlarıyla 12 Mayıs'ta sona erecek.
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