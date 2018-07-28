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ICBC'ye 2,7 milyar dolarlık refinansman yetkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

ICBC, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için lider düzenleyici olarak yetki aldı

İSTANBUL (AA) - ICBC, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için lider düzenleyici olarak yetki aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ICBC, yatırım bankacılığı alanındaki tecrübelerinden aldığı güvenle Türkiye’de önemli bir projeye daha imza attı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için ICBC Turkey, lider düzenleyici olarak yetkilendirildi. ICBC Turkey, daha önce Türk bankacılık sistemi tarafından finanse edilen projeye, anlaşma çerçevesinde daha uygun koşullar ile uluslararası piyasalardan finansman sağlayacak.

Refinansman yetkilendirme mektubu önceki gün ICBC Turkey tarafından Ankara’da gerçekleşen Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi’nde imzalandı. İmzalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Yi Huiman’ın şahitliğinde ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ve IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çeçen tarafından atıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin "Kuşak ve Yol" vizyonu kapsamında önemli bir kilometre taşı olan bu projenin refinansmanının lider düzenleyici ICBC Turkey tarafından gerçekleştirilecek olması, iki ülke arasındaki stratejik ve jeopolitik ilişkiler açısından da büyük önem taşıyor.

IC İçtaş-Astaldi Konsorsiyomu (ICA), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’ni özel geliştirici olarak tasarlayıp inşa etti ve halen işletmesini yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ICBC refinansman yetkisi

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