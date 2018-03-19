İÇDAŞ Biga MTAL kalite belgesini aldı

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı başarılı çalışmaları ile kurumların hizmet kalitesini, uzmanlığını ve güvenilirliğini tescil eden ISO 9001:2015 Kalite Belgesini aldı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İÇDAŞ Halkla İlişikler Müdürü Şerif Mutlu ve İÇDAŞ Yardımcı İşletmeler Müdürü Tuncay Tavuz ISO 9001:2015 Kalite Belgesi ve Beyaz Bayrak almaya hak kazanan İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. ISO 9001:2015 Kalite Belgesi ve Beyaz Bayrak ile ilgili bilgilendirme yapan Okul Müdürü Hayri Ulutaş, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ile birlikte eğitimin her alanında amaçlarının veli, öğrenci ve diğer paydaşların memnuniyetlerini artırmak olduğunu söyledi. Ulutaş, kurum çalışanlarına moral, motivasyon sağlamak ve kurumun vizyon ve misyonu ile ortak hedefleri doğrultusunda çalışılarak tüm paydaşların memnuniyetini arttırmak olduğunu belirtti.