HABER

İçerisinde uyudukları aracın soyulduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

İçerisinde uyudukları aracın soyulduğu iddiası

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçi aile, para ve pasaportlarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran B.K, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere ailesiyle Danimarka'dan geldiklerini, Keşan ilçesindeki bir benzinliğe park ettikleri araçta uyuduklarını anlattı.

Uyandıklarında içinde 20 bin kron, 400 avro ve pasaportların bulunduğunu çantanın yerinde olmadığını söyleyen B.K, şikayetçi oldu.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybettiUğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiGÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danimarka gurbetçi aile İpsala Sınır Kapısı Keşan Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.