İçerisinde uyudukları aracın soyulduğu iddiası

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçi aile, para ve pasaportlarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran B.K, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere ailesiyle Danimarka'dan geldiklerini, Keşan ilçesindeki bir benzinliğe park ettikleri araçta uyuduklarını anlattı.

Uyandıklarında içinde 20 bin kron, 400 avro ve pasaportların bulunduğunu çantanın yerinde olmadığını söyleyen B.K, şikayetçi oldu.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

