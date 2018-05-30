"İçimizdeki bu hainler temizlendikçe TSK'nın gücü arttı"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekten bizleri son derece rahatsız etti, yordu, birtakım sıkıntılar doğurdu. Ama şu gerçeği de unutmayalım, içimizdeki bu hainler temizlendikçe, üniforma giymiş bu hainler içimizden atıldıkça Türk Silahlı Kuvvetleri zayıflamadı, bilakis gücü arttı." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar'ın ev sahipliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Ankara garnizonunda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla dün Ankara'da yaşayan şehit yakınlarına Gazi Orduevi'nde iftar verildi.

Orgeneral Akar, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarını, "Şehitlerimizin emaneti, başımızın tacı, çok değerli anneler, babalar, eşler, sevgili evlatlar hoş geldiniz." sözleriyle selamladı.

Akar, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin gösterdikleri fedakarlıkların asla unutulmayacağını, cennet vatanda rahat ve huzur içinde özgürce yaşamanın aziz şehitlere borçlu olunduğunu ifade etti. Akar, "Şehitlerimizin yani sizin çocuklarınız, babalarınız, eşleriniz, asil milletimizin yiğit ve kahraman evlatları daima gurur ve onur timsali olarak bizim hatıralarımızda yaşayacaklar." diye konuştu.