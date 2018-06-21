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"İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan İsmet Doğan, Yusuf Ak ve Emin Oğuz Ayanoğlu yaşadıklarını anlattı - Emin Oğuz Ayanoğlu: - "O hainler o gece yaralananları almaya gidenlere bile ateş ettiler. Yaralıları yardım eden vatandaşları vurdular"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kahramanmaraş'ta düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz" etkinliğinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan İsmet Doğan, Yusuf Ak ve Emin Oğuz Ayanoğlu yaşadıklarını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezindeki program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı, daha sonra kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz darbe girişimini kum sanatıyla aktardı.

Gazi Emin Oğuz Ayanoğlu, törende yaptığı konuşmada o gece iş yerinden eve giderken 15 Temmuz hain darbe girişimini öğrendiğini belirtti.

O gün ağabeyi Onur'u şehit verdiğini aktaran Ayanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında hainler üzerimize tüfeklerle ateş etmeye başlandığında bir kişi elinde Türk bayrağıyla bağırmaya başladı ve 'bunların ne kadar mermisi var. Bunlar kaçımızı vurabilir' demesi üzerine köprü gişelerine kadar geldik. Bir vatandaş tek başına elinde Türk bayrağıyla tanklara doğru yürümeye başladı. Yanımızda bulunan bir kız feryat ederek 'baba gitme baba yapma' diye bağırıyordu. O yürüyen kişiyi vurdular. Ağabeyim Onur o sırada vurulan kişinin kızını tutmaya çalışıyordu. Onur 'bacım sen dur biz babanı getiririz' dedi. Onur ile birlikte vurulan adamın yanına gittik. O hainler o gece yaralananları almaya gidenlere bile ateş ettiler. Yaralıları yardım eden vatandaşları vurdular. Biz de yaralı vatandaşı almaya giderken vurulduk. O gece şehit olan 250 kişi bana göre dünyanın en şanslı kişileriydi. Çünkü 80 milyonun içerisinde 250 kişi şehit seçilmesi tesadüfü bir şey değildir."

Gazi Yusuf Ak, "Bizler nasıl Çanakkale ruhuyla büyüdüysek, gelecek nesiller de 15 Temmuz ruhunun sakın ha sakın unutmamaları gerekli." diye konuştu.

Gazi İsmet Doğan ise amaçlarının 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutmamak ve unutturmamak olduğunu, bunu gelecek nesillere anlatmaya çalışacaklarını kaydetti.

Etkinlik, Dursun Ali Erzincanlı'nın okuduğu şiirlerle sona erdi.

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