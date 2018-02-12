İçinde fare zehiri var: Havai fişekler yasaklansın

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Demir’in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, “Havai fişek türlerinin yapımında fare zehirinde bulunan baryum maddesi kullanılmakta, nitrat ve odun karışımıyla yaydığı kimyasal içerikli tozlarda da kanserojen etkisi bulunmaktadır. Kimyasal içerikli bu tozlar insan sağlığına zarar vermektedir. İşitme kaybı, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle kültürel ve tarihî eserlere zarar vermektedir. Havai fişeklerden yayılan ince tozların etkisi de yeterince bilinmemekle beraber, solunum yoluyla alınması durumunda, astım veya bronşite neden olabilmektedir” denildi.

ÖLENLER VAR



17 Ağustos 2009’da Sakarya'nın Çalıkuru köyündeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, bir kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını; 2017’de Antalya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi mezunları töreninde bin 639 öğrencinin kep attığı sırada patlatılan havai fişekten de 9 öğrencinin yaralandığını hatırlattı. 2018 yılı ocak ayında ise Niğde’nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybetti.