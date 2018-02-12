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İçinde fare zehiri var: Havai fişekler yasaklansın

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 15:10 | Son Güncelleme

CHP Muğla Milletvekili Dr. Nurettin Demir, doğaya ve canlılara kalıcı zararlar veren havai fişeklerin yasaklanması için kanun teklifi hazırladı. Demir, “3-5 dakikalık görsel zevk için insanların ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden havai fişek ve benzerleri yasaklanmalı” dedi ve havai fişeklerin içinde "Baryum" adlı fare zehiri maddesi olduğunu da açıkladı.

İçinde fare zehiri var: Havai fişekler yasaklansın

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Demir’in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, “Havai fişek türlerinin yapımında fare zehirinde bulunan baryum maddesi kullanılmakta, nitrat ve odun karışımıyla yaydığı kimyasal içerikli tozlarda da kanserojen etkisi bulunmaktadır. Kimyasal içerikli bu tozlar insan sağlığına zarar vermektedir. İşitme kaybı, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle kültürel ve tarihî eserlere zarar vermektedir. Havai fişeklerden yayılan ince tozların etkisi de yeterince bilinmemekle beraber, solunum yoluyla alınması durumunda, astım veya bronşite neden olabilmektedir” denildi.

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ÖLENLER VAR

17 Ağustos 2009’da Sakarya'nın Çalıkuru köyündeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, bir kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını; 2017’de Antalya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi mezunları töreninde bin 639 öğrencinin kep attığı sırada patlatılan havai fişekten de 9 öğrencinin yaralandığını hatırlattı. 2018 yılı ocak ayında ise Niğde’nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybetti.

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“Havai fişek ve benzerleri başta insanlarımızın ölümlerine ve yaralanmalarına sebebiyet vermekte, bütün yabani ve evcil hayvanları korkutmaktadır. Onların sağır olmalarına, paniklemelerine, şok nedeniyle ölümlerine yol açmaktadır. Ayrıca, patlayan havai fişeklerin yakınında olan kuşlar yanmakta, bu yanma ölüme yol açmakta, göç eden kuşların oryantasyonunun bozulmasına neden olmaktadır” diyen Demir, havai fişeklerin, doğaya ve canlılara kalıcı zararlar verdiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
havai fişek CHP Dr. Nurettin Demir TBMM

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
H.FİŞEKLER önce İSRAF,İNSAN VE CANLI HAYATINADA ZARAR VERDİĞİ AÇIKLANIYOR EE ÖYLE İSE TEZ SATIŞI-İMALATI YASAKLANSIN.
içinde zehir olan şeyleri yasaklamaya niyetliyseniz sigara dan başlayın...
olabilir..Bencede yasaklansın..Basbaya israf
işte böyle üşler ile ugraşın amerikan söylemlerinden kacın
YASAKLAMAK YERİNE SAĞLIKSI YAPILMALI YOK MİLLET BİR ŞEY BULAMAYIP SİLAH SIKIYOR
Havai fişek yasaklanması neden korkunç olsun mynet? haberlerde atığınız başlıklar heyecan yaratıyor:) en doğrusu patlılcan satmaya başlayın! çok başarılı olacağınızdan eminim :)
ülke savaşın eşigindeyken şehitlerimiz varken neyin peşine düşmüşler ZATEN SİZDEN FAYDALI BİŞEY BEKLENMEZ Kİ
Hayvanlar köpekler kuşlar kediler ve tüm diğer hayvancağızlar çok korkuyor ürküyor. Biizm köpek yılbaşında atılan fişekler yüzünden kafasını kulubeye çarpmış yazık günah ya. bam bama bam atsan ne geçecek eline
şimdi bu yasavi hukumet yapsa ne denirdi acaba
dam başında saksağan vur beline kazmayı inşallah bu memleket sizin elinize deüşmez
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