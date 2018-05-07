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"İçinde İstanbul Olsun" 9 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

"İçinde İstanbul Olsun" 9 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak

"İçinde İstanbul Olsun" 9 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, "İçinde İstanbul Olsun" adlı oyunu "34. Genç Günler" etkinliğinin açılışında seyirciyle buluşacak.

Oyun, 9 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek.

Oyunun konsept-koreografisini Özgür Kaymak ve Arda Alpkıray hazırladı.

Dramaturgisini Sinem Özlek, sahne uygulamasını Cihan Aşar, müzik direktörlüğünü Hüseyin Tuncel'in üstlendiği oyunun kostümlerini Onur Uğurlu hazırladı. Oyunun ışık uygulamasını Osman Aktan yaparken, efektleri Çağrıhan Ordu, suflörlüğünü Abdullah Topal gerçekleştirdi.

Oyunda, Nilgün Kasapbaşoğlu, Metin Çoban, Gül Akelli, Zeki Yıldırım, Vildan Gürelman, Rıdvan Çelebi, Selma Kutluğ, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Bahar Çebi, Berfu Aydoğan, Berk Samur, Cafer Alp Solay, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Emre Şen, Ertan Kılıç, Esen Koçer, Eylül Soğukçay, Lale Kabul, Müslüm Tamer, Neşe Ceren Aktay, Nilay Bağ, Oğuzhan Oğuz, Onur Şirin, Özgün Akakça, Pelin Abay, Seda Çavdar, Şenay Bağ, Şirin Kılavuz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu ve Zeynep Özyağcılar rol alıyor.

Oyun, Şehir Tiyatroları'nın usta-çırak temeline dayanarak 104 yıllık geleneğini yansıtan bir İstanbul hikayesini anlatıyor.

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İçinde İstanbul Olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

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