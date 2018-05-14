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"İçinden Caz Geçen Filmler" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

Garanti Caz Yeşili'nin düzenlediği, "İçinden Caz Geçen Filmler" serisi kapsamında Bomontiada Alt'ta devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Caz Yeşili'nin düzenlediği "İçinden Caz Geçen Filmler", kapsamlı film programıyla sinema ve müziği buluşturmayı sürdürüyor.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 senedir caz müziğe verdiği desteği bir adım öteye taşıyan Garanti Caz Yeşili'nin "İçinden Caz Geçen Filmler" serisinin dördüncüsü, 27 Mayıs'ta "One More Time With Feeling" filmiyle Nick Cave hayranlarını Bomontiada Alt'a davet ediyor.

Müzisyen, yazar ve sanatçı kimliğiyle tanınan Nick Cave'in 2015 yılında 15 yaşındaki oğlu Arthur Cave'i kaybetmesinin ardından yaşadıklarına ışık tutan "One More Time with Feeling" filmi, aynı zamanda Cave'in Skeleton Tree albümünün kayıt sürecini de anlatıyor. Trajik bir belgesel olan 3 boyutlu ve siyah beyaz filmde, Cave, daha önce birçok kez birlikte çalıştığı yönetmen Andrew Dominik'le yeniden kamera karşısına geçti.

73. Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptıktan sonra tüm dünyayla aynı anda gösterilen "One More Time with Feeling", Nick Cave'in anlatımına ve the Bad Seeds'in canlı performansları ve röportajlarına da yer veriyor.

Başka Sinema iş birliğiyle gerçekleşecek İçinden Caz Geçen Filmler'in ilkbahar, sonbahar ve kış programında yer alan filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak gösteriliyor. GarantiOne ve KonserV kullanıcıları, Mobilet üzerinden 15 TL'ye satılan biletleri yüzde 50 indirimli satın alabilecek.

Program kapsamında film gösterimleri, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının son pazar günlerinde Bomontiada Alt'da devam edecek.

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