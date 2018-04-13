İçişleri Bakan Yardımcısı: FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ/PDY üyelerinin, 'ByLock'tan sonra farklı haberleşme sistemi kullanmaya başladığı yönündeki iddiayla ilgili, "Onların geliştirebileceği her türlü yol ve yönteme karşı duyarlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Düşmanımızın ne kadar sinsi ve hain olduğunu unutmadan aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan ve soruları yanıtlayan Ersoy, son yıllarda Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesiyle göç konusunda araç konumundayken, hedef ülke olduğunu söyledi. Afganistan'dan gelen göçmenler için Iğdır'da, kamp şeklinde geçici geri gönderme merkezi yapacaklarını kaydeden Ersoy, şunları söyledi:

"Son yıllarda ülkemizin yaşadığı olumlu anlamdaki gelişmeler, ekonomik anlamdaki büyümemiz, bulunduğumuz coğrafyada neredeyse huzurun ve istikrarın olduğu tek ülke gerçeği karşısında geçmiş dönemlerde ülkemiz göç için bir araç konumundayken bugün büyük ölçüde hedef ülke konumuna gelmiş durumda. Maalesef bölgemizde bir şekilde yaşanan sıkıntılar, iç savaşlar ve terör olayları nedeniyle dünyada çok ciddi bir göç dalgası oluştu. Burada en önemli hedef ülke de, aynı zamanda Avrupa'ya geçmede araç ülke de Türkiye oldu. Afganistan'da da maalesef 40 yıldır devam eden bir iç savaş ve huzursuzluk var. Buradan gerçekten artık bezmiş, bıkmış ve ne yapacağını şaşırmış insanlar, bir şekilde çare olarak ülkemize sığınmayı görüyorlar. Bir ara ciddi bir dalga oluştu ama şu aşamada o dalga büyük oranda kesilmiş durumda. Geri gönderme sistemini yine Afganistan'la iş birliğiyle aşmış durumdayız. Geri göndermedeki bu kararlılığımız neticesinde ülkemiz üzerindeki göç baskısı ciddi bir şekilde azalmış durumda. Iğdır'da geçici bir geri gönderme merkezi yapıyoruz, kamp şeklinde. Büyük ölçüde orada bölgede kontrol altına alıp sonra ülkelerine iade işlemini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Afganistan'dan gelen göç dalgasının ciddi şekilde Edirne'ye ulaşıp rahatsız edeceğini düşünmüyoruz."