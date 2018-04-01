İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Van’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını incelemek üzere Van’a geldi. Dün ve bugün öğlene kadar Bitlis’teki kayyum belediyelerini ziyaret eden Ersoy, akşam saatlerinde Van’a geldi. Valilik binasında Vali Zorluoğlu’nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın tarafından karşılanan Ersoy, Valilik şeref defterini imzaladı. Ersoy, Vali Zorluoğlu ile makamında bir süre görüştükten sonra görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleriyle ilgili toplantıya katıldı.