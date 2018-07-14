İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (3)

MÜHİMMATA İMZA ATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli ziyaretinin ardından Van'a geldi. Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılandı.

Buradan Van Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı'na geçen Bakan Soylu, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) inceledi. Burada bir SİHA'nın mühimmatını imzalayan Bakan Soylu, bugünün tarihini yazdı. Daha sonra komuta merkezlerini gezerek ilgililerden bilgi alan Soylu, güvenlik güçlerine teşekkür ederek şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki yakın zamanda bu memleketin tamamen huzurunu elde edebilecek adımlar sizin sayenizde de milletimizi koruyacaktır. Buna inanıyoruz. Aynı heyecanla, gayretle, hevesle işinize büyük ölçüde devam etmenizi istirham ediyorum. Bu gelişerek gidecek. Burada bundan 1-1,5 yıl önce geldiğimde sadece polis İHA'sı vardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki jandarmamız aynı şekilde İHA oluşturdu. Bir tarafta Kara Kuvvetlerimiz, hem yeri hem havayı teröristin adım atamayacağı hale getirmek için memleketimiz, milletimiz, teknolojimizle hep birlikte yoğun şekilde adım atacağız. Allah kolaylık versin. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne geçerek buradaki polis İHA'larını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon merkezinde ilgililerden bilgi aldıktan sonra Van'dan ayrıldı.