HABER

İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

MÜHİMMATA İMZA ATTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli ziyaretinin ardından Van'a geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (3)

MÜHİMMATA İMZA ATTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli ziyaretinin ardından Van'a geldi. Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılandı.
Buradan Van Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı'na geçen Bakan Soylu, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) inceledi. Burada bir SİHA'nın mühimmatını imzalayan Bakan Soylu, bugünün tarihini yazdı. Daha sonra komuta merkezlerini gezerek ilgililerden bilgi alan Soylu, güvenlik güçlerine teşekkür ederek şöyle konuştu:
"İnanıyorum ki yakın zamanda bu memleketin tamamen huzurunu elde edebilecek adımlar sizin sayenizde de milletimizi koruyacaktır. Buna inanıyoruz. Aynı heyecanla, gayretle, hevesle işinize büyük ölçüde devam etmenizi istirham ediyorum. Bu gelişerek gidecek. Burada bundan 1-1,5 yıl önce geldiğimde sadece polis İHA'sı vardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki jandarmamız aynı şekilde İHA oluşturdu. Bir tarafta Kara Kuvvetlerimiz, hem yeri hem havayı teröristin adım atamayacağı hale getirmek için memleketimiz, milletimiz, teknolojimizle hep birlikte yoğun şekilde adım atacağız. Allah kolaylık versin. Allah ayağınıza taş değdirmesin."
Daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne geçerek buradaki polis İHA'larını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon merkezinde ilgililerden bilgi aldıktan sonra Van'dan ayrıldı.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (3)İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (3)İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (3)İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (3)

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Amasya'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldıAmasya'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı (3)İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

İlginizi Çekebilir

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde skandal! Derste sokak köpeğini kestiler, sosyal medyada hızla yayıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde skandal! Derste sokak köpeğini kestiler, sosyal medyada hızla yayıldı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır

15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Darbelerin panzehiri demokrasidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Darbelerin panzehiri demokrasidir

Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.