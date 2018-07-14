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İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

​İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde son bir ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine giderek, Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti, askerlerle sohbet etti.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ​İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde son bir ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine giderek, Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti, askerlerle sohbet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na kazandırılan ve Elazığ'da konuşlandırılan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) inceledi. SİHA'nın mühimmatına imzasını atan Bakan Süleyman Soylu, daha sonra komuta merkezlerini gezdi. Elazığ'daki Jandarma Taktik İHA Komutanlığı'nda da incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. BAKAN SOYLU, 1 AYDA 18 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEYE GİTTİ ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki incelemelerinin ardından helikopterle Tunceli'nin Pülümür ilçesine geçti. Pülümür'de son bir ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine giden Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Bakan Soylu, Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti. Burada, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den bilgi alan Soylu, kuleyi inceleyerek görev başındaki askerlerle sohbet etti. Bakan Soylu daha sonra Van'a gitmek üzere Tunceli'den ayrıldı.

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