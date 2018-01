İçişleri Bakanı Soylu:

- "Uyuşturucu ile bizi terbiye etmeye çalışıyorlar"

"Bizi sadece terörle terbiye etmeye çalışmıyorlar." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan başta tür terörlerle de bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Uyuşturucu ile bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Gençlerimizi, gelecek nesillerimizi zehirlemeye, beyinlerini öldürmeye, hücrelerini yok etmeye çalışıyorlar. Buna karşı da büyük bir mücadele vermeliyiz. Bizi bir kültür, değerlererozyonuyla karşı karşıya bırakmak istiyorlar. Türkiye'mizin her noktasında inanıyorum ki ahlaklı bir siyaset okulu olan AK Parti'nin gençlik kollarından yetişenler, Türkiye'yi hedefleriyle beraber buluşturacaklardır çünkü bu okulun başöğretmeni bugün bütün dünyada sözü dinlenilen ve ne söylediğine bakılan ve 15 yıldır bütün dünyaya siyasetin ve Anadolu coğrafyasının devlet adamlığının ne olduğunu gösteren Tayyip Erdoğan'dır. Her nesil böyle bir liderle, yol göstericisiyle karşılaşmayabilir, bunun kıymetini bilmenizi istiyorum. Söylediklerinin, ortaya koyduğu tavrın, milli duruşun, bu ülkenin maneviyat ikliminin, her an attığı her adımla hem dünyaya hem de gelecek nesillere aktarabilecek liderin bizin için büyük bir fırsat ve örnek olduğunu ifade etmek istiyorum. 50, 100, 150, 200 yıl sonra bu coğrafya dahil dünyada attığı adımların ne anlama geldiği analiz edilecek ve bütün bunlardan yapılan çıkarımların yepyeni bir öğreti oluşturacağı bir liderle beraber çalışıyoruz."

Kongreye AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer katıldı.

(AA)