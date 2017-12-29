İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan İçişleri Bakanı Barmak ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Barmak'ı Bakanlık girişinde karşıladı. Barmak'ın şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Görüşmede, güvenlik alanında iş birliği, uyuşturucu, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele konularının ele alındığı öğrenildi.

Görüşmeye, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da katıldı.

(AA)