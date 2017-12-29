İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan İçişleri Bakanı Barmak ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak ile bir araya geldi.
Bakan Soylu, Barmak'ı Bakanlık girişinde karşıladı. Barmak'ın şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.
Görüşmede, güvenlik alanında iş birliği, uyuşturucu, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele konularının ele alındığı öğrenildi.
Görüşmeye, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da katıldı.
(AA)
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı
Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Göl canavarı ortaya çıktı!
Adana'da at ve eşek eti skandalı devam ediyor!
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek
Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor
Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti
Abdullah Gül'den flaş hamle!
Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi
Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum