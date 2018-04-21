İçişleri Bakanı Soylu Ağrı’da ‘Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’da düzenlenen Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’da düzenlenen ‘Bölge Güvelik Toplantısı’na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Van, Kars, Ardahan valileri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanları yer aldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.