İçişleri Bakanı Soylu Ağrı’da ‘Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’da düzenlenen Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’da düzenlenen ‘Bölge Güvelik Toplantısı’na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Van, Kars, Ardahan valileri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanları yer aldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Antalya bunu konuşuyor! İşte 3 gün, 3 gece süren 2 milyon dolarlık düğün
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum