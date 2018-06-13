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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır. Milletimizin arkamızdaki desteğidir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada "Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır. Milletimizin arkamızdaki desteğidir. 50 gramlık oy pusulası Amerikanın cephe almasına rağmen cumhurbaşkanımızın Kudüs'te ortaya koyduğu tavır da onlarca ülkenin etrafımızda toplanmasına sebebiyet vermiştir. 50 gramlık oy pusulası imkansızlıkları imkana döndürmüştür" dedi.Bakan Soylu, "Bazı seçimler vardır. Hükümet uyarılabilir. Belediye başkanı uyarılabilir. Oy düşürülebilir; kendilerine çeki düzen versinler diye. Bu seçim uyarı seçimi değildir. Bu seçim önümüzdeki beş yılın Türkiye'de nasıl adım atılacağı ve gücünün sandıktan alınacağı bir seçim. Biz bu seçimleri kazanmakla kalmayıp güçlü çıkmak zorundayız" diye konuştu.

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Fotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiFotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
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