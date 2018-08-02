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İçişleri Bakanı Soylu: "Amerika’da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Amerika’da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız."


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