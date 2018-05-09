İçişleri Bakanı Soylu, Aydın'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Soylu, ikincisi Aydın'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nın ardından Hasan Efendi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, "hayırlı işler" temennisinde bulundu. Bir süre sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, yanına gelenlerin öz çekim isteğini de geri çevirmedi.
Bakan Soylu, gezi boyunca karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Dünyanın en güçlü insanları kimler? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum