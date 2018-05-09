İçişleri Bakanı Soylu, Aydın'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu, ikincisi Aydın'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nın ardından Hasan Efendi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, "hayırlı işler" temennisinde bulundu. Bir süre sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, yanına gelenlerin öz çekim isteğini de geri çevirmedi.

Bakan Soylu, gezi boyunca karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

