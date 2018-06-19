İçişleri Bakanı Soylu Balkanlılar Buluşması'nda

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çevrelerin oyunlarına dikkati çekerek, "İstediler ki biz Bosna ile Kosova ile uğraşmayalım, İstediler ki Kerkük'le Telafer'le uğraşmayalım. TİKA ile Balkanlarda tarihimizi yeniden ihya ettik. Biz güçlü, kudretli olmalıyız. Bunlar bu milletin yapacaklarının daha başlangıcıdır. Türkiye bir devrimcinin liderliğinde kimseden korkmadan, yarınlarına umutla bakan bir Türkiye." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Tesisleri Osmanlı Parkı’nda Balkanlılar Buluşmasında konuşan Soylu, göçün ne olduğunu, yaşadığı yerden ayrılmanın nasıl bir acı olduğunu en iyi Balkanlardan gelenlerin bildiğini söyledi.

Dünyanın bugün mazlumlara kapılarını kapatıp Türkiye'ye de bunu tavsiye ettiğini ifade eden Soylu, "Hatta kendi içimizden insanlar maalesef siyaset adına üç tane oy adına insanlığımızdan utandıracak tavsiyelerde bulunuyor. Kapınızı kapatın, kulaklarınızı tıkayın, sırtınızı dönün diyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın biz mazlumun duasını, hiçbir oya, hiçbir paraya değiştirmeyiz. Biz vicdanlı ve merhametli bir milletiz. Biz kullardan değil Allah'tan korkan bir milletiz. Bizim istikametimiz, bizim anlayışımız budur. Bizim milletimiz başka milletlerine benzemez. Bizim milletimiz asaletlidir. Batı'da annelerini ayak ayak üstüne atıp anne babalarını huzur evlerine gönderiyorlar. Biz bırakın anne-babamıza sahip çıkmayı mezarlıklarına bile sahip çıkan büyük ve güçlü bir milletiz. Biz bunu bugün yapıyor değiliz." diye konuştu.