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İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları cevapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Birinci sıçramadan sonra ikinci bir sıçramayı gerçekleştirmemiz gerekir. Bu ikinci hamleyi gerçekleştirebilmek için sadece güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir hükümet değil, aynı zamanda güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birinci sıçramadan sonra ikinci bir sıçramayı gerçekleştirmemiz gerekir. Bu ikinci hamleyi gerçekleştirebilmek için sadece güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir hükümet değil, aynı zamanda güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var." dedi.

CEM TV'nin canlı yayın konuğu olan Soylu, bu seçimde yeni bir heyecan yaşadıklarını belirterek, yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de çok şeyi değiştireceğini söyledi.

Bu sistemin hükümet etme modelini kolaylaştırarak tıkanıklıkları ortadan kaldıracağını dile getiren Soylu, "Karar verme mekanizmaları daha etkin, rasyonel kullanılacak, milletle devlet ve hükümet arasındaki ilişkiler daha sıcak daha sağlıklı ve daha sistemli olacak." diye konuştu.

Soylu, demokrasinin çok daha iyi işleyebileceği bir sisteme adım attıklarını anlatarak, bu sistemle hukukun da daha iyi işleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mazeret üretmediğini ve herkesin yaptıklarından dolayı millet tarafından hesaba çekileceği bir sistem olduğunu ifade eden Soylu, "Onun için büyük bir heyecan var. Bu heyecan, bu yeni sistemde kendisini olumlu ve pozitif gelişmelere bırakacak." görüşünü dile getirdi.

Seçim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Soylu, İstanbul'da 3 milyonun üzerinde seçmeni olan 2. bölgeden aday olduğunu belirterek, "Erken seçim olduğu için çok kısa bir zaman içinde herkese dokunmak zorundasınız, mümkün olduğunca bunu yapmaya çalışıyoruz ama sabah saat 09.30 gibi başlıyoruz programlarımıza ertesi sabah saat 05.00'e kadar devam eder. 4 saatlik uykularla ulaşabildiğimiz ve erişebildiğimiz kişilere derdimizi, vizyonumuzu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisinin mecliste çoğunluğu elde etmemesinin nasıl bir tıkanıklık yaratacağı sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Erdoğan, yüzde 34 ile iktidar oldu, yüzde 47 ile iktidar oldu, bu sistemle bunu götürebilirdi ama başka bir şey gerçekleştirmek istedi. Türkiye'nin büyümesinde, istikrarında karşı karşıya kaldığı problemlerde en temel mesele istikrardır. Bu istikrarın Türkiye'de sağlanması gerekir. Yüzde 34, 39 veya 44 ile istikrar olabilirsiniz, parlamento aritmetiği bazen işinize yarar, bazen de yaramaz. 7 Haziran'da nitekim yaramadı. Yüzde 40 oy aldınız ama yüzde 34'teki meclis aritmetiğini yakalayamadınız. Bu sistemdeki bu sürprizleri ve aritmetik üzerinden istikrarı, gücü etkileyebilecek, sonuçları ortadan kaldırabilecek yeni bir adım atıyoruz."

Birinci sıçramadan sonra ikinci bir sıçramayı gerçekleştirmeleri gerektiğini aktaran Soylu, bu ikinci hamleyi gerçekleştirebilmek için sadece güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir hükümetin değil, aynı zamanda güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Soylu, 24 Haziran'da kazanmaları halinde, Türkiye'nin yeni biri uçuşa başlayacağını anlatarak, "Bunu yapabilmek için öbür tarafın da güçlü olması lazım, bizim sadece seçim kazanmamız değil, güçlü bir şekilde kazanmamız lazım." dedi.

(Sürecek)

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