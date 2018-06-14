İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları cevapladı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birinci sıçramadan sonra ikinci bir sıçramayı gerçekleştirmemiz gerekir. Bu ikinci hamleyi gerçekleştirebilmek için sadece güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir hükümet değil, aynı zamanda güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var." dedi.

CEM TV'nin canlı yayın konuğu olan Soylu, bu seçimde yeni bir heyecan yaşadıklarını belirterek, yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de çok şeyi değiştireceğini söyledi.

Bu sistemin hükümet etme modelini kolaylaştırarak tıkanıklıkları ortadan kaldıracağını dile getiren Soylu, "Karar verme mekanizmaları daha etkin, rasyonel kullanılacak, milletle devlet ve hükümet arasındaki ilişkiler daha sıcak daha sağlıklı ve daha sistemli olacak." diye konuştu.

Soylu, demokrasinin çok daha iyi işleyebileceği bir sisteme adım attıklarını anlatarak, bu sistemle hukukun da daha iyi işleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mazeret üretmediğini ve herkesin yaptıklarından dolayı millet tarafından hesaba çekileceği bir sistem olduğunu ifade eden Soylu, "Onun için büyük bir heyecan var. Bu heyecan, bu yeni sistemde kendisini olumlu ve pozitif gelişmelere bırakacak." görüşünü dile getirdi.